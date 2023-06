Il Teatro dei Viandanti ospita lo Spettacolo del Lab Teatrale ENAIP

ALESSANDRIA – Il Teatro dei Viandanti, con l’organizzazione Compagnia Gli Illegali – BlogAL e grazie al contributo di Fondazione SociAL , continua a far vivere le vie della città, le riscopre e le valorizza in un’ottica di mobilità attiva e sostenibile. Tra le tante iniziative volte a coinvolgere la cittadinanza, in occasione del suo quarto appuntamento, il progetto valorizza il laboratorio teatrale realizzato all’interno dell’Enaip: mercoledì 7 giugno alle ore 19, presso il Chiostro di Santa Maria di Castello (Piazza Santa Maria di Castello) sarà in scena “Doppia vita di un tassista”, spettacolo interpretato dalle classi 1R, 2A, 2E, 3R, 4R di Enaip Alessandria.

Presso il centro formativo EnAIP di Alessandria, ormai da diversi anni, è stato promosso e svolto il progetto Lab Teatrale, per il coinvolgimento degli allievi in attività extra scolastiche. Lo scopo è quello di ampliare le loro relazioni con compagni di altre classi e sezioni, sperimentando attività per la loro crescita personale, soprattutto riguardo la sicurezza di se stessi e il raggiungimento di un obiettivo. Molte collaborazioni nel corso dell’anno (Il teatro dei Viandanti, Compagnia Teatrale Stregatti, Comune di Alessandria …) hanno permesso al laboratorio di essere arricchito con nuove esperienze, contenuti e stimoli, rendendolo sempre più attivo e coinvolgente.

Il progetto “Il Teatro dei Viandanti”, finanziato da Fondazione SociAL nell’ambito del Bando Smart 2022, prevede la realizzazione di una rassegna di teatro di strada itinerante lungo alcuni itinerari tematici della città di Alessandria. Ha il supporto di Associazione Sine Limes, con la partnership di Fiab Alessandria Gliamicidellebici Odv, Enaip Piemonte – CSF Alessandria, Lab121, Cooperativa sociale Idee in Fuga e la realizzazione grafica è di Serena Laguzzi. L’intento è condurre gli spettatori lungo itinerari del centro cittadino e, allo stesso tempo, renderli parte integrante dello spettacolo stesso, costituendo con gli attori una compagnia viaggiante in cammino. Gli spettacoli sono ecologici e non tecnologici. La scenografia, i materiali di scena e talvolta gli stessi attori sono trasportati da una cargo bike messa a disposizione per gli eventi.