Maltempo ad Alessandria, sindaco Abonante: “Allagamenti consistenti in corso Acqui e via del Coniglio”

AGGIORNAMENTO ORE 18: la situazione sta tornando alla normalità. Il sottopasso di via Maggioli, presidiato dagli agenti della Polizia Locale è stato riaperto.

ALESSANDRIA – Sul suo profilo social il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante ha fatto il punto sui danni provocati dal forte temporale e dalla grandine che questo pomeriggio hanno colpito Alessandria. Il quartiere Cristo, in particolare, è stata la zona più martoriata.

“Attualmente le criticità maggiormente rilevate sono i molti allagamenti in corso Acqui da Veneta Arredi verso la Scuola Allievi Agenti di Polizia. Allagamenti consistenti in via del Coniglio subito dopo il passaggio a livello” ha spiegato il primo cittadino “la Polizia Municipale ha richiamato in servizio gli agenti reperibili. I Vigili del Fuoco al lavoro, così come tutte le strutture, che ringrazio. Evitate di uscire se non è indispensabile” l’appello del primo cittadino.

Foto di via del Coniglio inviate da una nostra ascoltatrice, che ringraziamo