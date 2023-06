Alessandria eccellenza nazionale del riciclo: Comune e Amag premiati da Capitan Acciaio

ALESSANDRIA – Con una cerimonia aperta alla cittadinanza questa mattina Ricrea, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio appartenente al Sistema Conai, ha premiato la città di Alessandria per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti, che ne fanno un’eccellenza a livello nazionale. Lo scorso anno in città sono state raccolte 572 tonnellate di barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio, pari a 6.3 kg per abitante. Una quantità equivalente al peso di ben 16.340 panchine urbane.

A conferire lo speciale riconoscimento è stato Capitan Acciaio, il supereroe del riciclo, che in questi giorni è in Piazza della Libertà per spiegare ai cittadini che l’acciaio si ricicla al 100% all’infinito, e che il corretto conferimento è il primo passo per innescare il circuito virtuoso dell’economia circolare.

“All’interno di una regione virtuosa come il Piemonte, una delle migliori in Italia, Alessandria è una vera e propria eccellenza nella raccolta differenziata e nel riciclo degli imballaggi in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% e all’infinito – afferma Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA –. Per il 2023 in città prevediamo un ulteriore incremento del 5%, per una raccolta di circa 602 tonnellate pari a 6,5 kg per abitante. Questo premio rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro sinergico finora svolto da istituzioni, operatori e cittadini, e costituisce un’ulteriore motivazione per migliorare sempre di più e continuare ad impegnarsi per una sempre più efficiente economia circolare”.

“Abbiamo il piacere di ospitare Capitan Acciaio per tre giorni in piazza della Libertà, davanti alle Poste, per imparare a differenziare l’acciaio e capire come rivive nelle nostre vite. Utile, interessante. L’iniziativa si inserisce nella campagna informativa avviata da Amag Ambiente, Aral e Consorzio per tendere agli obiettivi di raccolta differenziata che dobbiamo raggiungere sia per obblighi di legge che per rendere più pulita la nostra città” ha dichiarato il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante.

Oltre al Comune, è stata premiata anche Amag Ambiente Spa, che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti su tutto il territorio del Comune. Per il Presidente del Gruppo Amag Claudio Perissinotto “una maggiore attenzione per l’ambiente e la corretta raccolta differenziata dei rifiuti è un obiettivo che tutti noi dobbiamo porci. Amag Ambiente ha avviato da qualche giorno una campagna di comunicazione sul territorio per mostrare ai cittadini che ‘non finisce tutto nello stesso posto’ e quindi sensibilizzarli a svolgere un corretto conferimento, per raggiungere entro fine anno il 65% di raccolta differenziata, minimo previsto dalla normativa regionale. Ringrazio Ricrea per questo riconoscimento che va attribuito ai cittadini e agli operatori del settore per l’impegno svolto nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio”.

Durante l’evento RICREA ha premiato anche gli altri protagonisti che rendono possibile il recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio. Una volta conferiti correttamente dai cittadini di Alessandria insieme alla plastica e raccolti dagli operatori di Amag Ambiente, gli imballaggi in acciaio arrivano nella piattaforma di selezione Relife Recycling srl, dove vengono separati dagli altri materiali sfruttando le loro proprietà elettromagnetiche. Da qui, continuano il loro viaggio verso Garm srl, l’operatore che si occupa di lavorarli e prepararli per l’invio in acciaieria, dove saranno fusi per tornare a nuova vita. Capitan Acciaio e RICREA saranno in Piazza della Libertà fino a giovedì 8 giugno per aiutare i cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita. Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulle pagine Facebook e Instagram.