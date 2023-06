Urta un muretto con il furgone e poi si accascia a terra. Corriere di 58 anni portato al Cto di Torino

VIGNALE MONFERRATO – È stato portato al Cto di Torino il corriere di 58 anni probabilmente colto da un malore in piazza Italia a Vignale Monferrato. In base alle prime informazioni raccolte, sembra che l’uomo abbia urtato un muretto con il mezzo della ditta di spedizioni per cui lavora. Uscito dall’abitacolo si è poi accasciato a terra vicino alla parte posteriore del mezzo. Soccorso, l’uomo è stato poi portato al Cto di Torino con l’elisoccorso. Proseguono, intanto, gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato, subito intervenuti sul luogo dell’incidente e impegnati a per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

(in copertina immagine di repertorio)