Hangar Point: mercoledì ad Alessandria un open day per dialogare sulle urgenze culturali

ALESSANDRIA – Questo mercoledì le realtà vincitrici del Bando Hangar Point 2023 apriranno le porte degli spazi e dei luoghi che intendono rivitalizzare attraverso la riflessione e l’attività culturale. E così sarà anche ad Alessandria che è tra gli 8 comuni piemontesi vincitori del Bando, grazie ad un progetto di trasformazione di un Community Center dedicato al protagonismo giovanile. Appuntamento dalle 17.30 alle 20 agli spazi di Porto Idee in Via Verona 95. La partecipazione è libera.

L’obiettivo della giornata è quello di creare un’occasione di incontro con singoli soggetti, associazioni, istituzioni, reti e realtà del mondo culturale, sociale ed economico del territorio alessandrino, interessate a conoscere questo progetto e a condividerlo nella sua totalità o in relazione ad alcune azioni o alle trasformazioni che porterà. Il progetto, promosso da Associazione Comunità San Benedetto al porto APS, è realizzato in collaborazione con LAB 121 – APS, Associazione Cultura e Sviluppo ETS, Novacoop, Sine Limes APS, Inchiostro Festival ETS, Cooperativa Sociale Coompany&.

Dopo un momento di accoglienza alle 17.30 a Porto Idee in via Verona 95, e visita dello spazio, sarà possibile conoscere da vicino il progetto e aprire un dialogo e un confronto con il team di progetto e con Alessandro Rubini, curatore di MEET, centro internazionale di Cultura Digitale fondato da Meet the Media Guru con il supporto di Fondazione Cariplo. Il digitale è infatti uno dei temi ai quali il team di progetto di Alessandria si è dimostrato particolarmente sensibile durante il precedente incontro “La drammaturgia del presente” organizzato da Hangar il 2 maggio presso Toolbox di Torino. In quell’occasione le curatrici di Hangar hanno offerto affondi di pensiero su alcune delle urgenze culturali dei nostri tempi, ponendo l’attenzione in particolare su ecologia, accessibilità, all gender, decoloniale, digitale, cura e partecipazione.

Il tema della giornata inoltre sarà particolarmente incentrato su “Digitale come trasformazione temporanea dei luoghi” in quanto crediamo che al giorno d’oggi sia fondamentale ripensare gli spazi collettivi usufruendo degli strumenti tecnologici e innovativi a nostra disposizione. Alessandro Rubini è uno dei curatori di MEET, realtà nata con l’obiettivo sostenere la maturazione di una consapevolezza nuova rispetto alla tecnologia come risorsa per la creatività delle persone e il benessere dell’intera società. Nella convinzione che l’innovazione sia un fatto culturale, prima ancora che tecnologico e che la diffusione della cultura digitale favorisca la crescita dell’economia e le opportunità e del benessere per tutti i cittadini, MEET esplora e racconta persone, linguaggi, idee creative e progetti innovativi attraverso un palinsesto di iniziative on life – on line e on site – come incontri, mostre, esperienze formative, performance ed esperienze che riportino la persona al centro del cambiamento tecnologico. Rubini stimolerà un confronto con i presenti portando l’esempio di alcune pratiche artistiche e culturali interessanti, narrando come alcuni soggetti attivi a livello nazionale e internazionale declinano nel concreto la tematica del digitale, così da fornire suggestioni ed esempi che il team di progetto può utilizzare come ispirazione.

Nel corso della giornata, il team progettuale di Alessandria, con la guida di Alberto Cuttica, esperto Hangar di fundraising, avrà l’opportunità di implementare il proprio progetto e declinarlo in funzione della tematica digitale così da fare un ulteriore step verso l’elaborazione di una strategia operativa sempre più efficace e attenta ai bisogni del territorio.

Info sul sito www.hangarpiemonte.it