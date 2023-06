Fermati su un autocarro a fari spenti: viaggiavano con cocaina purissima e armi

ALESSANDRIA – Sono stati ancora una volta produttivi i controlli compiuti dalla Polizia Stradale di Alessandria, Sottosezione di Alessandria Ovest lungo le strade del territorio. il 25 maggio infatti i poliziotti hanno intercettato un autocarro a fari spenti lungo la A21, nei pressi del casello di San Michele, in direzione Torino, con a bordo un cittadino italiano e un cittadino albanese, entrambi particolarmente nervosi. Immediata la perquisizione del mezzo e delle due persone che ha portato al ritrovamento di un panetto da 99 grammi di cocaina pura nello zaino del cittadino albanese, quindi arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, così come confermato dai successivi accertamenti tecnici effettuati presso il laboratorio della Polizia Scientifica di Alessandria. L’arresto del cittadino albanese è stato poi convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Alessandria.

Denunciato per detenzioni di armi, invece, il conducente e proprietario del mezzo, sorpreso con un tirapugni, un machete e una lama tascabile.