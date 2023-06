Casa delle Donne: da martedì riaprono gli sportelli di consulenza legale, sul lavoro e per i diritti Lgbtqia+

ALESSANDRIA – Da questo martedì saranno riattivati gli sportelli di consulenza legale, consulenza sul lavoro e lo sportello Non Sei Sola nei locali della nuova Casa delle Donne TFQ di Alessandria, in viale Teresa Michel 17. Come ha sottolineato il collettivo Non Una di Meno gli sportelli, interrotti la scorsa estate a seguito dello sgombero della Casa in Piazzetta Monserrato,” sono stati mantenuti nella loro dimensione telematica e telefonica e hanno continuato a fornire risposte e aiuto a coloro che si rivolgevano a noi”. “Tuttavia l’assenza di un luogo fisico in cui accogliere le donne e le persone LGBTQI* ha impedito di continuare a tessere quella rete di sostegno e solidarietà che costituisce uno degli obiettivi principali del nostro agire quotidiano. Finalmente oggi possiamo tornare ad aprire gli sportelli con una presenza settimanale, a cui si continua ad affiancare la possibilità di contattarci telefonicamente al numero 351/5920855“.

Lo sportello di consulenza legale è attivo tutti i martedì dalle 15 alle 17 e offre la possibilità di fare un colloquio gratuito con un’avvocata in merito a situazioni di violenza di genere o discriminazioni.

Lo sportello di consulenza sul lavoro è attivo tutti i mercoledì dalle 15 alle 18 e mette a disposizione una sindacalista del sindacato di base ADL Cobas che può fornire sostegno in situazioni di violenza o discriminazione nel mondo del lavoro, da quelle legate alle differenze salariali e contrattuali a quelle dovute ad abusi di potere.

Lo sportello Non Sei Sola è attivo tutti i venerdì dalle 15 alle 18 e offre orientamento, accompagnamento e ascolto a tutte le donne e le soggettività LGBTQI+ che vivono situazioni di difficoltà e non vogliono farlo da sole. “In questi anni lo sportello Non sei sola è stato punto di riferimento per molte donne e soggettività in difficoltà e ha fornito un sostegno concreto nella soluzione di problemi burocratici, abitativi, famigliari, di salute (soprattutto in relazione alle procedure di accesso all’interruzione volontaria di gravidanza) e nella divulgazione di informazioni relative alla contraccezione e ai sistemi di accesso al sistema sanitario”.

“Tornare ad aprire in presenza gli sportelli significa per noi iniziare a far rivivere la quotidianità della Casa delle Donne TFQ e ricominciare a porre le fondamenta su cui immaginare nuovamente questo luogo. Invitiamo tuttə coloro che ne sentono l’esigenza a contattarci telefonicamente oppure a venire a trovarci negli orari di apertura indicati”.