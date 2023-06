Ad Alessandria il leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi presenta il suo libro “Contro l’aborto”

ALESSANDRIA – Questo venerdì alle 21 l’ex Taglieria del Pelo di Alessandria, in via Wagner 38/d, ospiterà il leader e fondatore del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, per la presentazione del suo libro ‘Contro l’aborto – con le 17 regole per vivere felici’.

“Oggi ad Alessandria Mario Adinolfi rilancia la battaglia per la vita” ha sottolineato Carlo Bravi, del Popolo della Famiglia Piemonte “la sua è un’opera documentatissima e ben fondata sotto i vari profili sia sanitari, sia giuridici, sia politico-sociali, che sta già scalando le classifiche di vendita e si sta segnalando come il documento di riferimento aggiornato sulle tematiche della vita nascente oggetto di accesi dibattiti e forti contrasti negli ultimi decenni”.

“Adinolfi affronta la tragedia dell’aborto procurato senza diplomazia e senza riguardi particolari a qualche parte politica o culturale – spiega Bravi – smascherando una ad una le varie giustificazioni addotte per giustificare la possibilità che lo Stato consenta alle donne di sopprimere la creatura che portano in grembo. E addita chiaramente le vie da percorrere per contrastare tale mattanza, tra le quali un posto di rilievo lo ricopre il Reddito di Maternità, che può giocare un ruolo decisivo per invertire il grave trend negativo pluridecennale della natalità, la ‘peste bianca’ che attanaglia l’Italia e l’Europa, denatalità record che l’aborto consentito dalle leggi dello Stato non fa che aggravare. Invitiamo tutti i cittadini di Alessandria e del Piemonte a non mancare all’appuntamento di stasera, che potrà costituire un momento importante nella costruzione di una società dove la vita in ogni sua fase è accolta, custodita, incoraggiata”.