Serata benefica al Quartiere Cristo con ospiti di Zelig: oltre 2mila euro raccolti

ALESSANDRIA – Venerdì sera, 9 giugno 2023, al Centro Incontro Cristo si è tenuta una serata benefica con ospiti artisti di Zelig. Sul palco due comici tra i più noti di Zelig, Bruce Ketta e Daniele Raco, che hanno intrattenuto gli oltre 100 partecipanti.

La serata è stata aperta dalla band The Blues Bears e sono poi saliti i partner che hanno sostenuto l’evento: Unipolsai assicurazioni, Muda & Partners srl di corso Acqui 44, Farmacia Sacchi e l’associazione dei commercianti del Cristo.

Il ricavato è stato di oltre 2000 euro e una parte verrà donata in beneficenza a favore della lotta alla distrofia muscolare infantile attraverso l’Associazione Parent Project APS, un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

Sul palco Angelo Ficociello, delegato territoriale del Piemonte ha sottolineato che “dal 1996 lavoriamo per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine dei nostri bambini e ragazzi attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione. Il cuore della nostra associazione sono le famiglie: Parent Project nasce dall’iniziativa di un gruppo di genitori che ha deciso di unire le forze per garantire ai propri figli le migliori opportunità e per sostenersi reciprocamente, creando una rete che oggi comprende circa 20.000 persone, tra famiglie, volontari, clinici, ricercatori, sostenitori”.

Enzo Cirimele presidente dei commercianti del Cristo con il tesoriere Luca Bianchi hanno consegnato una targa a Luca Bottiglieri per l’impegno a realizzare il Parco Calisthenics in via della Moisa che sta riscuotendo grande successo. Alla serata era presente anche l’Associazione Alessandria Sud.