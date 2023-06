Una panchina gialla ad Alessandria per rendere visibile la malattia invisibile: l’endometriosi

ALESSANDRIA – Una sgargiante panchina gialla ai giardini della stazione di Alessandria d’ora in avanti richiamerà l’attenzione sull’endometriosi. Questa iniziativa, inaugurata ufficialmente questo sabato 10 giugno 2023, vuole catturare l’attenzione su un problema ampiamente sottovalutato, visto che sono tante le donne colpite da questa patologia.

Questa panchina mira anche ad attivare una serie di percorsi che sensibilizzino donne e cittadini ma anche per imbastire corsi d’aggiornamento dedicati ai medici di famiglia, in modo che questi possano dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. Come spiegato da Alice Russo dell’associazione “Nuove Frontiere”, promotrice dell’evento insieme all’Ospedale di Alessandria, al Comune e all’associazione “La voce di una è la voce di tutte” “l’endometriosi è una malattia invisibile. I sintomi sono talmente lievi che tantissime persone non si accorgono di esserne state colpite. Oppure sono talmente gravi che diventa difficile individuare la ragione“. Solo oggi questo argomento è diventato di dominio pubblico e si sta cominciando ad affrontare soprattutto per la gravità delle conseguenze: “Oggi abbiamo parlato con una ragazza operata 8 volte senza che abbia mai visto un miglioramento. La questione è che sono talmente tante le donne colpite che fa paura pensare al fatto che una cura al momento non ci sia. Le risposte mediche per ora variano a seconda delle persone o dei dolori provati ma non esiste una soluzione unica“. A questo si aggiunge il fatto che “l’endometriosi può rivestire qualsiasi tipo di organo anche se si concentra in particolare sulla parti intime delle donne“. La panchina gialla e l’attività di sensibilizzazione vuole ora richiamare l’attenzione soprattutto dei “medici di base che spesso non hanno gli strumenti per individuare la malattia ed è per questo che stiamo cercando di spingere verso corsi di formazione: per far capire l’importanza del saper riconoscere questa patologia. Essere indirizzati verso il medico giusto e in tempi rapidi infatti impedisce peggioramenti ulteriori“. Il problema d’altronde è molto più vicino di quanto si pensi visto che si valuta che ne soffra il 10% delle donne tra i 20 e i 40 anni.

E’