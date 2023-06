Ogni lunedì mattina così: “Arrivano e lasciano casse di legno e ingombranti”

ALESSANDRIA – Ogni lunedì, puntualmente, arrivano per lasciare accanto ai cassonetti cassette di legno e rifiuti. Una cittadina ha denunciato un’abitudine ormai costante di alcune persone che, in via Giordano Bruno ad Alessandria, si ferma per abbandonare ingombranti. “Abbiamo cercato di capire chi siano ma in tutte le occasioni appena ci avviciniamo salgono sui loro mezzi e vanno via”.

“Questa mattina lo scempio è ancora più evidente“, ha concluso la nostra lettrice amareggiata. Una abitudine incivile segnalata anche agli Orti. Di seguito le foto in via Giordano Bruno: