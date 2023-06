Merenda di inizio estate al Soggiorno Airone di Giarole: oltre 80 ospiti tra amici e parenti

GIAROLE – Sabato scorso si è svolta una partecipata merenda di saluto all’estate sia negli amplissimi locali interni sia nei giardini che circondano la struttura Soggiorno Airone di Giarole. Oltre 80 gli ospiti, tra amici e parenti. Gli organizzatori hanno predisposto, pur in questo periodo post pandemico e di relativa serenità (l’Airone vanta una percentuale di ospiti, operatrici e operatori completamente vaccinati per ben oltre il 90%) un rigoroso check-in all’ingresso del presidio che ha impegnato gli addetti per oltre 130 registrazioni di visitatori.

“Importante la presenza volontaria, oltre che del personale in servizio, anche di tanti operatori fuori turno. Insieme hanno garantito, con vero spirito di solidarietà, un servizio veramente di qualità ai tavoli e ai gruppi famigliari per questa volta ricostituiti” hanno sottolineato il presidente Claudio Lanteri e la direttrice Maria Pistarino “eccezionale lo sforzo delle cucine che hanno preparato piatti raffinati e in linea con i parametri nutrizionali degli anziani fragili. Gli amministratori e la direzione, nel ringraziare tutti i presenti, si sono in particolare rivolti alla Coop Sociale Punto Service che fornisce i servizi socio sanitari e alberghieri, che ha collaborato e offerto i piatti a menu. Al di là degli importanti significati dal punto di vista della vicinanza fra le famiglie e gli ospiti (dopo tre anni di pandemia già lo stare assieme assume particolare valore e sarà così ancora per molto tempo perché le ferite di questi anni avranno bisogno di tempo per rimarginarsi) la festa, vista anche la presenza fattiva e cordiale del sindaco di Giarole, vera colonna della comunità, ha segnato il rafforzamento dell’alleanza fra famiglie, i loro anziani e le operatrici e gli operatori, dalla direzione agli operatori socio-sanitari, al personale alberghiero, a quello amministrativo, a quello infermieristico psicologico fisioterapico e medico per continuare nella strada di fare della Rsa l’Airone il luogo dove salute, cura e fraternità umana si coniugano per fare della quarta età un valore e una risorsa, non un peso, per una società che spesso corre senza conoscere la meta”.