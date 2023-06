Taglio erba, sfalcio e potatura: l’elenco degli interventi sulle aree verdi di Alessandria questa settimana

ALESSANDRIA – Il Servizio Verde Pubblico del Comune di Alessandria, in accordo con le imprese che si sono aggiudicate il servizio di manutenzione delle aree verdi comunali per l’anno 2023, ha comunicato il calendario dei prossimi interventi di sfalcio e manutenzione delle aree verdi cittadine. Gli interventi di manutenzione saranno quelli del taglio dell’erba, della potatura di siepi e arbusti, il taglio dei polloni alla base degli alberi, la pulizia dei roseti e quanto si individuerà come azione opportuna per mantenere il decoro urbano. Gli interventi potranno subire variazioni temporali ovvero modifiche operative a seguito di eventuali condizioni climatiche avverse, urgenze non prevedibili, occorrenze di vario genere.

Lunedì 12 giugno

rose corso Acqui, marciapiedi via Monteverde, via Galimberti zona coop , via Michel zona camper, via Niccolò Machiavelli – corso IV novembre con roseti e siepi

Martedì 13 giugno

area cani via Alessandro d’Angennes, via Alessandro d’Angennes, via Pier Luigi Campi, Parco Carrà, spalto Borgoglio – piazza Decorati al Valor Militare -corso IV novembre

Mercoledì 14 giugno

via Edoardo Bonardi, via Edoardo Bonardi (aiuole con rose), via Pier Luigi Campi, corso La Marmora, largo Bistolfi, piazza Vittorio Bellotti – via Bruno Buozzi – via S. Giovanni Bosco (giardino) via De Gasperi (parchi)

Giovedì 15 giugno

via Maria Bensi, giardino Walter Rivera, via Giovanni Verneri, parco e via Giuseppe Parini, scuola elementare Montanari, Parco Italia, strada vicinale della Quattremola, corso Romita – via don Canestri, via De Gasperi, via Galvani

Venerdì 16 giugno

via Egidio Cocito, parco via Paolo Sacco, aiuola AMAG via San Giacomo/corso Carlo Marx, via Duilio Remondino, Scuola Elementare Montanari, corso Felice Cavallotti, lungo Tanaro Magenta

piazza Gabriele d’Annunzio -via Galvani – via De Gasperi (siepi).

