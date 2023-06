Nuovo reparto di riabilitazione all’Ospedale di Tortona, sindaco: “Innovativa gestione con la sanità privata”

TORTONA – Taglio del nastro questo lunedì del nuovo reparto di riabilitazione dell’Ospedale di Tortona. Il sindaco Federico Chiodi ha commentato anche la nuova gestione pubblico-privata dei servizi. “Oggi per noi Tortonesi è una giornata importante perché inizia ufficialmente il rinnovamento del nostro Ospedale, un’operazione di rilancio che parte dall’inaugurazione del reparto di Riabilitazione, a lungo atteso, con un’innovativa gestione che vede il coinvolgimento della sanità privata a fianco della sanità pubblica che potenzierà le attività anche del Pronto Soccorso e della piattaforma ambulatoriale”.

“Ricordo ancora” ha aggiunto il primo cittadino di Tortona “quando il 3 marzo 2020, l’Assessore Regionale Luigi Icardi mi telefonò nella situazione più grave che la Sanità del nostro Paese abbia mai dovuto affrontare dal Dopoguerra a oggi, comunicandomi che questa struttura sarebbe diventata il primo Covid Hospital del Piemonte. Non fu un momento facile, per nessuno. Chiesi solo una cosa: che la Regione si ricordasse della disponibilità degli uomini e delle donne dell’ospedale di Tortona e dei cittadini tutti. Oggi vediamo quella richiesta esaudita e il nostro Ospedale ricomincia a crescere”.

“Voglio ringraziare quanti hanno reso possibile arrivare fin qui, il Direttore Generale ASL AL Luigi Vercellino, gli Onorevoli Rossana Boldi e Riccardo Molinari che hanno lavorato per superare i tanti ostacoli politici e burocratici che si sono presentati. Grazie a tutto il personale del nostro Ospedale, medici, infermieri, operatori sanitari, per lo straordinario impegno quotidiano e che merita di venire valorizzato con investimenti adeguati sulla tecnologia e sulla struttura, permettendogli di lavorare al meglio. Grazie al Comitato Tortona per Ospedale che ho avuto l’onore di coordinare e che ha avviato di fatto questo processo finanziando lo studio universitario che rappresenta la base del rinnovamento del nosocomio. Grazie ai tortonesi per la pazienza e per la fiducia: sappiamo che qualcuno dirà che quanto si sta facendo non è abbastanza, che questo tipo di gestione non funzionerà perché magari sperava in una gestione completamente privata dell’ospedale; qualcun altro sosterrà per ragioni politiche che non è un modello funzionale di sanità ma vorrebbe la chiusura dei presidi più piccoli. Ritornare indietro non è possibile ma guardare al futuro con coraggio, inventiva e con investimenti adeguati lo è”.