Il Riesame dice “no” a misure restrittive per Omar Favaro dopo le accuse di maltrattamenti

TORINO – Nessun divieto di avvicinamento all’ex moglie per Omar Favaro. Il Tribunale del Riesame di Torino ha respinto il ricorso avanzato dalla Procura di Ivrea contro la decisione del Gip che aveva appunto negato la misura restrittiva, non riscontrandone i presupposti. Omar Favaro, a 22 anni dal delitto di Novi Ligure, nei giorni scorsi era tornato al centro delle cronache per le accuse di presunti maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie.

L’uomo davanti al Riesame ha respinto ogni accusa e ora, dopo la decisione del tribunale, il suo legale, l’avvocato Lorenzo Repetti, si è detto soddisfatto: “Riteniamo che il tribunale abbia accolto le nostre argomentazioni difensive e a questo punto possiamo affrontare con maggior serenità le prossime tappe di questa vicenda” ha spiegato il legale all’AdnKronos.