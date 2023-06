Tir fuori strada sulla strada per Quargnento: strada riaperta

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 – La strada è stata riaperta ma ora sono in vigore i divieti per la corsa ciclistica Next Gen.

ALESSANDRIA – Problemi al traffico questa mattina sulla strada per Quargnento, alcuni metri dopo la rotonda che da Alessandria porta al paese, lungo la provinciale 50. Per ragioni da chiarire un mezzo pesante ha perso il controllo finendo nel fossato che costeggia la carreggiata. Il veicolo ha travolto alcuni cavi elettrici e anche per consentire il recupero la tratta è stata chiusa.

Sul posto la Polizia Locale di Alessandria oltre ai mezzi di soccorso. (Foto d’archivio)