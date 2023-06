Qualche allagamento ad Alessandria e in provincia dopo la pioggia di questo martedì

ALESSANDRIA – Nessuna grave criticità ma la pioggia di questo martedì pomeriggio ha provocato qualche allagamento di alcune strade nel nostro territorio, con conseguenti rallentamenti. Ad Alessandria, ad esempio, è stata segnalata l’acqua che ha invaso la parte di carreggiata vicino alla rotonda tra Spalto Marengo e viale Milite Ignoto.

Sempre in città le caditoie intasate hanno provocato altre pozze d’acqua in via Galvani, via De Gasperi e via Marengo. Viabilità rallentata anche a Basaluzzo, come segnalato da un nostro ascoltatore, che ringraziamo.