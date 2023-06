Intervento in via Calvi a Valenza per mettere in sicurezza la facciata di un palazzo

VALENZA – La scorsa notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Valenza per mettere in sicurezza la facciata di un palazzo in via Giusto Calvi. L’intervento è scaturito dopo che alcuni pezzi del cappotto sono caduti sul terrazzo, senza comunque mai arrivare in strada. Per scongiurare altri rischi il tratto di via interessato è stato chiuso temporaneamente. Questa mattina verranno effettuati ulteriori controlli e gli operai lavoreranno per sistemare il problema.

Sul posto anche il sindaco, Maurizio Oddone e il Presidente del consiglio comunale, Guido Capuzzo.