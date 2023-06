“Struttura abbandonata, entra chiunque e aumenta l’insicurezza”: comitato Piscina-Borgoglio sollecita il recupero

ALESSANDRIA – Fondato lo scorso 7 giugno, il neo comitato di cittadini “Piscina-Borgoglio” ha sollecitato le istituzioni a trovare una soluzione rispetto al problema della piscina in Lungo Tanaro San Martino. “Una struttura in passato bellissima ma che è stata abbandonata, lasciata andare” ha sottolineato a Radio Gold il presidente del Comitato, Athos Vecchi “questo non fa che aumentare la percezione di insicurezza. Di notte entra chiunque: una struttura pubblica dovrebbe essere tutelata e difesa dagli ingressi abusivi. Occorre recuperarla”.

Il Comitato ha quindi auspicato un confronto con l’amministrazione e con le forze dell’ordine. Oltre al problema della piscina, infatti, ci sono altre criticità: “L’alta velocità delle auto in spalto Borgoglio e in Lungo Tanaro. Per i pedoni attraversare la strada diventa quasi una scommessa. E poi occorre una manutenzione straordinaria delle aree attorno ai cassonetti della spazzatura. Queste sono le prime richieste raccolte dai cittadini. Non vogliamo proporre soluzioni che poi magari non si realizzano ma sollevare i problemi e segnalarli a chi di dovere”.