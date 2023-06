Il dramma di Sarajevo salvato dalla poesia e dall’arte: sabato lo spettacolo a Fresonara

FRESONARA – Domani, sabato 17 giugno 2023, alle 21.15, al Teatro comunale di Fresonara, verrà proposto lo spettacolo scritto e curato da Paolo Lenti, “Le rose di Sarajevo“, interpretato dalla compagnia Filodrammatica Teatro Insieme, con la partecipazione di Cecilia Brovero al pianoforte, e Carlo Fortunato alla fisarmonica, per la regia di Silvestro Castellana.

Durante la guerra in Bosnia, una tragedia dimenticata troppo in fretta, gli abitanti di Sarajevo si sono aggrappati alla poesia, all’arte, al teatro, per sopravvivere all’orrore. Sono stati i poeti a impedire l’arresto del cuore del mondo; loro hanno portato la voce dei distrutti oltre le mura, al di là del recinto di filo spinato del tempo.

Il nuovo spettacolo della compagnia Teatro Insieme parla di questo, della resistenza culturale alla distruzione praticata da un popolo che ha saputo, fuggendo dai coltelli e dalle granate, uccidere gli angeli che erano in loro continuando a restare angeli.