Sabato il ValmaFestival: a Valmadonna il contest musicale di “Una nota per la vita”

ALESSANDRIA – Questo sabato si terrà a Valmadonna il “ValmaFestival“, l’avvio del percorso verso il contest musicale promosso da “Una nota per la vita“. L’associazione Una Nota per la Vita in collaborazione con Valmadonna Insieme OdV e il sostegno della Parrocchia di Valmadonna, dell’Avis Valmadonna, della Soms Valmadonna e del Lions Club Alessandria Valmadonna Valle delle Grazie ha proposto questo appuntamento canoro.

Si comincia sabato alle 19.30 per la cena nei saloni parrocchiali (gradita la prenotazione al 328/6840437 – Barbara). Come da tradizione – a partire dalle ore 20:45 – ci sarà tanta musica con una serie di esibizioni in Piazza Rossa di giovani e promettenti musicisti: VALMABAND, gruppo che prova nella saletta della musica PierPaolo Caniggia, e Masnà, rodato gruppo valmadonnese. A seguire, gli Hollywood Show che ricreeranno la magica atmosfera dei film suonando le più belle colonne sonore della storia del cinema.

L’iniziativa corale di molte anime valmadonnesi è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e si inserisce nell’azione di Una Nota per la Vita, associazione che promuove la diffusione della musica come elemento di aggregazione in particolare tra i giovani. L’iniziativa sarà anche l’occasione per lanciare la nuova edizione del concorso aperto a giovani musicisti (singoli e gruppi) denominato “Valma Musicontest”, piccola competizione che intende valorizzare il talento e stimolare l’esibizione dal vivo. Gli interessati possono richiedere il regolamento inviando una mail a unanotaperlavita2021@gmail.com. Qui tutta la documentazione.