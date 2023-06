Alessandria celebra il solstizio d’estate con un concerto imperdibile

ALESSANDRIA – Il 21 giugno, giorno del Solstizio d’estate, in tutta Europa si festeggia la Festa Della Musica, pubblicato sul portale della FDM del Ministero dei Beni culturali con la partecipazione di molte realtà musicali italiane, tra cui Alessandria e gli organizzatori del Pittaluga.

Il capoluogo prenderà parte a questo appuntamento con “Concerto per un Amico”, evento dedicato a Michele Pittaluga, il Fondatore del Concorso, nel mese della sua scomparsa. Dopo molte edizioni alla Abbazia di Santa Giustina, ora il concerto è diventato itinerante e quest’anno si terrà la 28° edizione sotto il porticato dello storico Palazzo Ghilini, sede della Prefettura e della provincia di Alessandria. Sotto l’elegante volta disegnata da Benedetto Alfieri nella metà del ‘700 la Celtic harp orchestra di Fabius Constable proporrà “Note di viaggi d’oltremare, viaggio della musica verso terre lontane“.

Il gruppo, attivo da molti anni e con lunghe tournée alle spalle, sfoggerà una carrellata di brani originali che rappresentano la storia della formazione, le influenze che la hanno contaminata durante i tanti viaggi, il repertorio tradizionale ed il vissuto artistico del direttore, Fabius Constable che ha firmato la totalità dei brani. La serata è ad accesso libero su prenotazione e inizierà alle 20.30. Verrà anche presentata l’edizione del 55° Concorso dal 25 al 30 settembre 2023. Gli spettatori poi potranno ascoltare un repertorio di vasto respiro dalle musiche antiche e tradizionali a quelle mixate della musica pop, a quelle evocanti i paesi d’oriente ed alle sonorità contemporanee, scritte appositamente per la formazione .

Alle arpe si affiancherà la voce che introdurrà di volta in volta il paese visitato e il brano in esecuzione.

Il Concerto è stato organizzato grazie ai sostenitori del Concorso Pittaluga tra cui la Fondazione CRAL, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Comune di Alessandria, AMAG , Guala, Solvay, Metlac, alcuni Club service cittadini tra cui il Rotary Club ed il Soroptimist club di Alessandria, ed al supporto tecnico di SONIC FACTORY di Tortona.