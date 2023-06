MIRABELLO MONFERRATO – Anche quest’anno Mirabello Monferrato si sveglia all’alba per salutare l’arrivo dell’estate. Mercoledì 21 giugno si attenderà il primo fascio di luce estiva nella Chiesa di San Michele Arcangelo. L’appuntamento, organizzato dal Comune di Mirabello Monferrato e dall’Associazione Stabilimento delle Arti, inizierà alle 5.20 del mattino con gli esercizi per il risveglio del corpo guidati dall’Accademia di Arti Marziali “Ta Yu” di Alessandria. Quando il primo raggio di sole illuminerà la spada di San Michele Arcangelo inizierà poi il concerto del “Duo Arìon” formato da Vittorio Dante Ceragioli, tenore, e da Michela Maggiolo, all’arpa.

Al termine del Concerto all’Alba per il Solstizio d’estate sarà possibile fare colazione in piazzetta San Michele.