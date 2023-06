Si perde a Capanne di Cosola nel tentativo di aiutare il suo cane. Trovata e tratta in salvo insieme al suo animale

CABELLA LIGURE – È intervenuto anche l’elisoccorso Drago dei Vigili del Fuoco del Reparto Volo Piemonte per trarre in salvo una donna di circa 67 anni dispersa a Capanne di Cosola, nel Comune di Cabella Ligure.

Arrivato l’allarme nel tardo pomeriggio sono subito scattate le ricerche che hanno impegnato, oltre ai Vigili del Fuoco di Novi e Genova, anche il personale del CNSAS Soccorso Alpino e i Carabinieri di Novi Ligure. In base alle prime informazioni raccolte, sembra che la donna si sia finita in una zona impervia nel tentativo di soccorrere il suo cane in difficoltà.

Individuata da due giovani escursionisti che stavano percorrendo la stessa strada e che hanno poi comunicato con esattezza la posizione, la donna è stata tratta in salvo insieme al suo animale.