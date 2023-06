Grazie all’Associazione Sostenitori Santo Spirito una nuova apparecchiatura per le cure odontoiatriche delle persone con disabilità

CASALE MONFERRATO – L’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato è da tempo un riferimento per le persone con disabilità che devono sottoporsi a cure odontoiatriche. La struttura di Odontostomatologia diretta dal dottor Gianluca Ferrari è uno dei pochi centri in Italia specializzato nel trattare pazienti che a causa di gravi disabilità psico-fisiche o patologie risultano poco collaboranti durante la seduta. L’equipe ha infatti una specifica formazione e segue pazienti che arrivano anche dalla Lombardia e dalla Liguria.

Il Santo Spirito di Casale è stato il primo ospedale non universitario del Piemonte ad avere introdotto, ormai 10 anni fa, una igienista dentale dedicata solo a questa particolare tipologia di pazienti, ha ricordato il Primario. Grazie a una donazione dell’Ana di Casale, l’Associazione nazionale alpini, il reparto oggi è anche l’unico in Piemonte ad avere a disposizione una postazione che consente di far muovere su rotaie la carrozzina del paziente, senza quindi doverlo trasferire sulla poltrona. Tra qualche settimana l’equipe del dottor Ferrari potrà migliorare ancora la cura e l’assistenza ai pazienti con disabilità o gravi patologie grazie a una nuova e moderna apparecchiatura.

L’Associazione Sostenitori Santo Spirito, nata grazie a un gruppo di imprenditori decisi a sostenere il presidio ospedaliero monferrino, ha deciso di donare al reparto una “sedation machine”. Il macchinario, del valore di circa 10 mila euro, consente la sedazione cosciente attraverso la somministrazione controllata di una miscela di ossigeno e protossido di azoto per via inalatoria, che tranquillizza il paziente e riduce la sensazione di dolore.

L’apparecchiatura, ha spiegato il Primario dell’Odontostomatologia, è da tempo utilizzata in molti reparti pediatrici e sarà “una grande risorsa” per l’Odontostomatologia di Casale perché eviterà in molti casi il ricorso alla sedazione generale, spesso necessaria quando disabilità o patologie rendono impossibile il trattamento in poltrona anche per la cura di una semplice carie.

Grazie alla direzione generale dell’Asl Al, il dottor Ferrari, insieme a due colleghi del suo staff, ha già seguito un percorso di formazione al Policlinico di Milano, dove da tempo è presente un reparto di sedazionisti odontoiatri, e ora dovrà solo predisporre una sala per l’arrivo dela “sedation machine”, che dovrebbe essere disponibile già dopo l’estate.

Parleremo del dettaglio della “sedation machine” e delle cure odontoiatriche per i pazienti con disabilità durante la puntata di giovedì di “Chiedilo al Doc” che avrà come ospite proprio il dottor Gianluca Ferrari.

Questo lunedì, intanto, la rubrica di RadioGold dedicata alla salute si occuperà di Lombalgia con i preziosi consigli della dottoressa Livia Colla, Primario della Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Asl Al. “Chiedilo al Doc” va in onda su RadioGold e sulla WebTV di RadioGold il lunedì e il giovedì alle 12.40. Trovate tutte le puntate anche sul nostro sito, nella speciale sezione dedicata alla trasmissione “Chiedilo al Doc.