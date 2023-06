MIRABELLO MONFERRATO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera, domenica 18 giugno 2023, poco dopo le 21, a Mirabello Monferrato, in via Talice, in una abitazione a causa di un incendio che ha colpito un divano. I pompieri hanno spento le fiamme e soccorso l’uomo che abita nell’alloggio. L’inquilino, nel tentativo di spegnere le fiamme, si è ustionato le mani e ha subito una lieve intossicazione. Subito è stato trasportato all’ospedale di Casale.

Sul posto anche i Carabinieri oltre al 118.