Uniti per la sicurezza: Garante degli Anziani e Carabinieri di Alessandria insieme contro le truffe ai danni degli anziani

ALESSANDRIA – Il Garante dei Diritti degli Anziani Vincenzo Costantino ha incontrato il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Alessandria, il Capitano D. Sessa, in un importante incontro istituzionale. Durante questa riunione sono state affrontate diverse tematiche, tra cui il ruolo e le funzioni della nuova figura istituita dal Comune di Alessandria.

Tuttavia, l’argomento principale dell’incontro è stato quello delle truffe e dei raggiri perpetrati ai danni degli anziani. Queste truffe sfruttano la vulnerabilità di persone sole o con un reddito medio-basso. Il Capitano Sessa ha dimostrato un forte interesse per questa problematica e si è immediatamente reso disponibile a collaborare con il Garante per promuovere una campagna di sensibilizzazione e informazione.

L’obiettivo di questa iniziativa è rafforzare i punti di ascolto e di prossimità, in modo da individuare in tempi rapidi le azioni criminali che minacciano la parte della società più esposta ai rischi. Sono già in programma una serie di incontri nei centri di aggregazione e nelle Soms, durante i quali saranno forniti pratici consigli per aiutare gli anziani e non solo a difendersi dalle situazioni spiacevoli. Questa iniziativa mira a migliorare la loro sicurezza e qualità di vita, nonché a fornire un supporto a coloro che sono già stati vittime di truffe e vivono nell’insicurezza e nella paura.