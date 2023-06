Notte Bianca al Cristo: un evento senza precedenti con tanti grandi ospiti, musica, cibo e molto altro

ALESSANDRIA – Il Quartiere Cristo sta vivendo uno dei suoi momenti migliori. Dal 2019 ad oggi, il rilancio di questa vasta area della città attraverso la valorizzazione del territorio ha visto scendere in campo molte realtà: associazioni, commercianti e cittadini per un progetto che continua a crescere. Ogni evento ha richiamato migliaia di visitatori da ogni parte della Provincia di Alessandria.

La Notte Bianca del 24 giugno 2023 sarà una vera festa ed un momento di confronto. Molti gli attori principali: l’associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo (organizzatrice dell’evento), l’Associazione Alessandria Sud, l’Associazione A Tutta Zampa, il Grigi club Ciccio Marescalco oltre a molte altre associazioni e realtà del Cristo.

Si chiama Notte Bianca ma in realtà la giornata del Quartiere partirà già dalle 8 quando al centro Dea si terrà il tradizionale mercatino di Svuota la Cantina. Per tutta la giornata si svolgeranno in tutto il Quartiere i laboratori per bambini, protagoniste saranno le “Olimpiadi” presso la Don Bosco già dal mattino.

In via della Moisa (zona palestra all’aperto) dalle 15 alle 20.30 si terrà una gara di “Endurance” (resistenza a corpo libero) a cura dell’A.S.D.Calisthenics Alessandria. Molti gli hobbisti ed espositori presenti a cura di Istra Mercatino di Torino.

“Un momento molto importante per il Quartiere e non solo – commenta Enzo Cirimele Presidente dell’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo – dal 2019 ad oggi questo evento ha sempre richiamato un pubblico da record tra famiglie, bimbi, giovani… gente di ogni età. Al nostro invito agli artisti Alessandrini abbiamo avuto una risposta importante”.

Tantissimi i punti musicali e di animazione, si potrà cenare in strada dalle 19. Complessa sarà la macchina organizzativa sulla sicurezza, ma tutto è stato organizzato al meglio per richiamare pubblico da tutta la provincia. “Noi siamo pronti – continua Cirimele – siamo scesi in campo non solo con le associazioni ma anche con i cittadini, abbiamo fatto squadra, grazie ancora una volta alla grande voglia di rilancio e valorizzazione della Sud, un vero orgoglio del Quartiere Cristo. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno aderito. Vogliamo superare le oltre 10000 persone che hanno partecipato nel 2022, una sfida tutta da vincere”.

Dalle 19 l’evento partirà dalla rotonda di via Carlo Alberto sino all’altezza della Lidl, comprese piazza Zanzi, piazza Ceriana, Soms e il Centro Incontro Rione Cristo. Oltre 2,5 km di musica, cibo – si potrà cenare in strada – stand , hobbisti, artisti di strada, band e dj, esibizioni di palestre e scuole di ballo. Una delle novità sarà la Boxe in Piazza Ceriana con un ring e molti incontri , mentre in piazza Zanzi ci sarà il festival Latino Americano. Sarà una giornata dedicata ai bambini e famiglie con tantissimi appuntamenti nel Quartiere.

Anche l’associazione Alessandria Sud sarà presente con uno stand per ascoltare e incontrare i Cittadini, così come l’associazione A Tutta Zampa con l’ambulanza veterinaria e il club Grigi Ciccio Marescalco. Come sempre la macchina organizzativa è complessa: oltre 50 volontari tra Unac, Associazione Alessandria Sud e Castellazzo Soccorso.

Gli ospiti ufficiali di questa Notte Bianca saranno nella zona di Naturalia, dove il divertimento è assicurato con i comici Enzo Salvi, Alessandro Bianchi e Simone Barbato oltre al cantante Davide De Marinis, grandi protagonisti, mentre presso il Centro Incontro Rione Cristo in via San Giovanni Evangelista ci saranno Alessandro Bianchi e Simone Barbato da Colorado.

Una notte bianca con un programma talmente ricco da non finire mai. Ecco l’elenco di tutti gli eventi:

Un programma molto nutrito :

NOTTE BIANCA LIVE

ORE 21,30 TAGLIO DEL NASTRO IN VIA CARLO ALBERTO, SFILATA CON GLI

SBANDIERATORI DELL’ASSOCIAZIONE ALERAMICA DI ALESSANDRIA

AREA SPORT

CORSO ACQUI:

ASD YUME ALESSANDRIA

KINEOS CENTER – ASD SHINSEI

ACF ALESSANDRIA CALCIO FEMMINILE

TEAM ARTI ORIENTALI

DOPPIO ESCALAMATIVO

STAND GRIGI CLUB CICCIO MARESCALED

THE CLAN INDEPENDENT BOX

in PIAZZA CERIANA:

“LA NOTTE BIANCA DELLA BOXE” ORGANIZZATA DALLA BOXE ALESSANDRIA LTD E

BOXE VALENZA

INIZIO ORE 19

1)Presentazione della serata con il passaggio degli atleti.

2)Inizieranno categoria gym boxe (pugilato senza contatto pieno)

3)sparring io bimbi dai 9 ai 12 anni

4)Pausa con Esibizione di ragazzi in carrozzina.

5)A seguire I macht contatto pieno

In ultimo

6)Un macht da professionista con l’esordio di qela Lonardo (boxe

Valenza)

IN VIA DELLO MOISA ( ZONA PALESTRA ALL’APERTO):

DALLE 15 ALLE 20:30 GARA DI “ENDURANCE” (RESISTENZA A CORPO LIBERO)

A CURA A.S.D.CALISTHENICS ALESSANDRIA), FILIPPO BERGIA. ROBERTO

ABBRUZZETTI

SPAZIO BIMBI

CORSO ACQUI/PIAZZA GERIANA:

GONFIABILI E GIOCHI, CLAUDIO IL MAGO “MAGIG WOW” , SPETTACOLO DI MAGIA

Dalle 21.00 alle 22.00 presso il SENTIERO DEGLI SCARABOCCHI in corso Acqui n.332 :

FALEGNAMERIA DIDATTICA A CURA DI KNOCK ON WOOD DI SARA BARDELLA DALLE

20.00 ALLE 22.30

MUSICA E BALLI

PIAZZA ZANZI:

FESTIVAL LATINO AMERICANO

BALLI CARAIBICI, STAGE DI GESTUALITA® FEMMINILE

CON LA MAESTRA CHIARA SELLITTO

SHOW E BACHATA CON LA BALLERINA LUCREZIA PIACENTINO

STREET FOOD BY U.S GANDINI

VIA CARLO ALBERTO E CORSO ACQUI

COUNTRY FEVER ( ZONA YOBAR)

ROBERTO SISTI (ZONA SOMS)

I MASNÀ (ZONA NATURALIA/TECNOCASA)

FERRUCCIO DJ (ZONA CASTELLANA)

BLUESPHEMY BAND (ZONA UNES)

Rock’n Five (CORSO ACOUI)

ARMAROCK (CORSO ACQUi)

GIULIANO DE CESARE ( ZONA CALYPSO)

GHOST MASK (CORSO ACOUI)

RUNAWAYS BAND (CORSO ACQUI)

MALMEMORE (PIAZZA ZANZI)

PALMIRO E I SUOI TOGLIATTI (CORSO ACOUI)

ANDREA & LAURA (CORSO ACQUI)

NATURAL RECORDS SHOWCASE ( ZONA UNES)

“SERGIOTTO E SONIA” (AREA ESTIVA SOMS)

DU FRANCOLINO ( ZONA PIAZZA CERIANA)

DJ MANUEL RADIO VERTIGO ONE (ZONA MILLY CAFE)

PAOLINO E ALESSIA (CENTRO INCONTRO CRISTO)

DJ ANTONIO CANDIDO ( ZONA A MODO MIO, MAKER BAKERY)

DIALETTO “LISONDRIA ADES APS” ( ZONA SAN GIOVANNI EVANGELISTA)

THE BLUES BEARS ( ZONA NATURALIA TECNOCASA)

AREA COMICS AND GAMES

CORSO ACQUI ZONA (MILLY CAFE’ – UNES)

AKIBA STOP

GIOCHI DA TAVOLO

DUNGEONS AND DRAGONS

TORNEO DI SCACCHI

CARD GAME

COSPLAY

ZONA UNES

OSPITI LE RAGAZZE DELL’ALESSANDRIA CALCIO FEMMINILE.

DALLE ORE 19,00 ALLE ORE 21,00 ISCRIZIONI “GIOCA CON NOI”, MINI TORNEO

DI CALCIO PER TUTTI I BAMBINI DELLA CITTÀ,

DALLE 21.00 SI GIOCA A CALCIO E ALLE 22.30PRESENTAZIONE DELLE RAGAZZE

DELL’ACF

SHOPPING E SFILATE

CORSO ACOUI E VIA CARLO ALBERTO NEGOZI APERTI!

IN VIA CARLO ALRERTO:

“CUORI E COLORI SFILATA ED EMOZIONI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “CULTURA

VIVA”

CONDUZIONE COORDINAMENTO DI CRISTINA ANTONI

DJSET LUCIANO TIRELLI

IN COLLABORAZIONE CON EVASIONI DI MODA, DESIGUAL, COREMIO ,LAURA

BORGHINO HAIRSTYLIST, LA BICI,

ISTANBUL KEBAP TINTORIA DI COMO,STOCCHI MARIA ROSA TABACCHERIA

TANTE SORPRESE ARTISTICHE,TRA LE QUALI LE MERAVIGLIOSE CREAZIONI DI

DAMIANA FIORENTINI

AREA AUTO

CORSO ACOUI ZONA INCROCIO VIA CASALGERMELLI

ESPOSIZIONE CLUB ELYTE MOTO E CLUB 500

POMERIGGIO MAGICO DEI BAMBINI

LABORATORI 0/11 ANNI

1° EDIZIONE #VENIAMODALLUNIVERSO

PIAZZA CERIANA ORE 16.00 DAI 2 ANNI

LIBERI DI SOGNARE

PIAZZA ZANZI ORE 16.30 DAI 5 ANNI

MICROSCOPIO D’ACQUA

PARCO SCUOLA FERRERO ORE 15.30 PER TUTTI

LE LINGUE DELL’UNIVERSO

AREA VERDE PARCO ALERAMO ORE 16.00 DAI 5 ANNI

SOGNI IN GRANDE. SOGNI DA GRANDE

PARCO SCUOLA FERRERO ORE 15.30 DAGLI 8 ANNI

PORTA I TUOI GENITORI A GIOCARE

PIAZZA CERIANA ORE 16.00 DAI 6 ANNI

C’ERA UNA VOLTA UN’ARPA E DEI PICCOLI ARTISTI…

PRESSO PUNTO DI – VIA PARINI, ORE 16.00 DAI 3 A 6 ANNI

LABO-MERENDA CREATIVA

APERICENA PER FAMIGLIE DALLE 18.00 ALLE 19.30DAI 7 AGLI 11 ANNI

OLIMPIADI DEI RAGAZZI

SABATO 24 GIUGNO 2023 a partire dalle ore 9:30 al CENTRO DON BOSCO,

CORSO ACQUI n. 398

Tre fasce di età:

nati 2013-2012

nati 2011-2010-2009

nati 2008-2007

Sei discipline:

sfida a canestro

corsa campestre

100 metri

lancio del peso

scalpo

salto con la corda

Iscrizioni GRATUITE da 3 a 6 discipline a scelta entro VENEDI 23 GIUGNO,

al numero

349-7088911, specificando:

NOME COGNOME

ANNO DI NASCITA

DISCIPLINE SCELTE

Al mattino si svolgeranno le prove eliminatorie, al pomeriggio le fasi

finali; premiazione per tutti

i partecipanti; le iscrizioni si chiuderanno a n. 100 iscritti.

Dalle ore 17:00 del 24 Giugno alle ore 03:00 del 25 Giugno Corso Acqui e Via Carlo Alberto saranno chiuse al traffico. Dalle 13:00 del 24 Giugno alle ore 03:00 del 25 Giugno saranno chiuse al

transito e sosta anche Piazza Ceriana e Piazza Zanzi. Infine, dalle ore 17,00 del 24 giugno alle ore 03,00 del 25 giugno saranno chiuse al transito e sosta Via Boito dal Civico 1 al Civico 4 e Via Canova.