Fioriere mobili in via S. Giacomo della Vittoria, Abonante: “Almeno fino al 3 luglio non cambierà nulla”

ALESSANDRIA – Sui suoi profili social il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, è intervenuto rispetto all’installazione delle fioriere mobili in via San Giacomo della Vittoria e in vista della futura ztl sperimentale:

“Fino al 3 luglio 2023 almeno, non cambierà nulla rispetto a ora. L’entrata in via San Giacomo sarà consentita da via Piacenza e da via XXIV maggio (che sarà riaperta).

Quando entrerà in vigore, la nuova Ztl sarà prevista dalle 15 alle 06 (esclusi i residenti e autorizzati). Ad oggi permane il divieto per festivi e prefestivi.

Da Piazza della Libertà potranno entrare solo bus, mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, taxi e persone con disabilità.

Il pilomat di Piazza della Libertà sarà, infine, sempre abbassato per consentire il passaggio. Quando arriveranno e si installeranno le telecamere di controllo dei varchi sarà più semplice fare rispettare la Ztl (che in città c’è da anni, mai rispettata). Siamo a dispozione della cittadinanza per informazioni, dettagli e consigli” ha concluso il primo cittadino di Alessandria.