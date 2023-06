Pasti nelle scuole, via libera dal Comune alle iscrizioni online

ALESSANDRIA – Il Comune di Alessandria ha annunciato che sarà possibile effettuare solo online le iscrizioni per il servizio mensa scolastica per l’anno scolastico 2023/2024. Questa nuova modalità consentirà ai genitori di iscrivere i propri figli al servizio di mensa in modo più semplice e comodo.

Le iscrizioni potranno essere inviate tramite il Portale Genitori, utilizzando il sistema di identità digitale SPID, dal 28 giugno all’11 agosto 2023. I dati anagrafici del genitore o del tutore legale inseriti durante l’iscrizione saranno associati al minore e non potranno essere modificati in seguito.

Per i genitori che hanno già utilizzato il servizio in passato, sarà sufficiente utilizzare lo stesso SPID già registrato. Per chi si iscrive, invece, per la prima volta, è necessario ottenere un account SPID per accedere al Portale Genitori. Se si desidera iscrivere più di un figlio, bisogna compiere una registrazione separata per ciascun bambino, utilizzando lo stesso account SPID del genitore o del tutore legale.

Durante la compilazione dell’iscrizione online, i genitori saranno responsabili della correttezza delle informazioni fornite, come l’indirizzo di residenza, la scuola frequentata dall’alunno/a e i dati relativi al reddito ISEE (facoltativi). Si consiglia di consultare il sito web del Comune di Alessandria per ulteriori informazioni e istruzioni dettagliate sulla compilazione dell’iscrizione.

Le famiglie che hanno debiti pregressi con il servizio di refezione scolastica dell’anno scolastico 2022-2023 dovranno saldare tali debiti entro il 31 agosto 2023 per poter effettuare l’iscrizione per l’anno scolastico successivo. Il sistema di iscrizione sarà riattivato solo dopo il pagamento del saldo. I pagamenti per le rette annuali e i buoni pasto in sospeso possono essere effettuati presso lo sportello POS dal 3 al 28 luglio o tramite il servizio di PagoPA, utilizzando il Portale Genitori con SPID.

Per agevolare le famiglie residenti che intendono iscriversi al servizio di refezione scolastica, il Comune offre la possibilità di ottenere gratuitamente un account SPID. Lo SPID è un sistema pubblico di identità digitale che consente di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti.

Per ottenere un account SPID, i cittadini devono recarsi allo Sportello SPID del Comune. Lì, l’operatore verificherà l’identità del richiedente e fornirà le istruzioni per completare la procedura di attivazione dell’account SPID. L’eventuale rinuncia al servizio di refezione scolastica deve essere presentata per iscritto e non saranno accettate rinunce telefoniche. La rinuncia è possibile solo per determinate condizioni specificate nelle condizioni del servizio. Si consiglia ai genitori di consultare il sito web del Comune per ulteriori informazioni e di prendere nota delle scadenze e delle istruzioni fornite per completare correttamente l’iscrizione.