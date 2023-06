Sciopero dei treni venerdì 23 giugno in Lombardia: interessate alcune linee che transitano nella provincia di Alessandria

ALESSANDRIA – Venerdì 23 giugno, dalle 9 alle 17, è in programma in Lombardia uno sciopero proclamato da alcune sigle sindacali, che potrà avere ripercussioni sui treni regionali Trenord che circolano in provincia di Alessandria.

Durante queste ore potranno verificarsi variazioni al servizio su tutte le direttrici della Lombardia. Le fasce orarie di garanzia non sono interessate dallo sciopero. Trenord precisa che i treni già in corso di viaggio alle ore 09:00, che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00, termineranno regolarmente la corsa; i treni con orario di partenza antecedente alle ore 09:00, ma con arrivo nella destinazione finale oltre le ore 10:00, potrebbero essere cancellati; i treni con partenza tra le ore 09:01 e le 16:59 potrebbero essere cancellati.