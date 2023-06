Mirabello Monferrato: un’aggiunta di prestigio al Cammino di San Michele

MIRABELLO MONFERRATO (AL) – Nella pittoresca cornice di Mirabello Monferrato, il solstizio d’estate è stato celebrato con un evento di grande importanza per i mirabellesi. All’alba di oggi un’atmosfera di attesa e gioia ha pervaso il paese, mentre residenti e visitatori si sono radunati alla suggestiva Chiesa di San Michele Arcangelo per dare il benvenuto alla stagione estiva. L’evento di quest’anno ha avuto un significato particolare per Mirabello e la sua amata chiesa. Il vice presidente della provincia, Matteo Gualco, e il consigliere Gian Paolo Lumi hanno partecipato alla cerimonia e condiviso un’entusiasmante notizia: Mirabello e la Chiesa di San Michele saranno inclusi nel cammino dei cammini, noto come il “Cammino di San Michele”.

Il Cammino di San Michele è una rete di percorsi spirituali che si estende dall’Irlanda al Santo Sepolcro, attraversando diverse regioni e luoghi sacri in Europa. In Italia, il percorso parte dalla Sacra di San Michele a Torino e si estende fino al Gargano. L’inclusione di Mirabello Monferrato e la sua chiesa in questa rete di cammini è un riconoscimento significativo per la comunità locale e un’opportunità per attirare pellegrini e turisti interessati a percorrere questa strada spirituale.

La Chiesa di San Michele Arcangelo, con la sua architettura affascinante e la sua storia, rappresenta un punto di riferimento importante per la comunità religiosa di Mirabello. L’inserimento nel Cammino di San Michele consentirà ai visitatori di esplorare questo luogo di devozione e scoprire la ricca tradizione culturale e spirituale che caratterizza la regione del Monferrato.

Il vice presidente della provincia, Matteo Gualco, ha espresso la sua soddisfazione per questa nuova opportunità per Mirabello. Il consigliere Gian Paolo Lumi ha invece sottolineato come l’inclusione nel Cammino di San Michele possa favorire lo sviluppo turistico ed economico del paese, creando nuove opportunità per i residenti e promuovendo la conoscenza e l’apprezzamento di Mirabello Monferrato oltre i confini locali.

Con l’arrivo dell’estate e l’annuncio dell’inclusione nel Cammino di San Michele, Mirabello Monferrato guarda al futuro con entusiasmo e fiducia. Questo evento segna un nuovo capitolo nella storia della comunità locale e apre le porte a nuove possibilità di crescita e scoperta. Ora, la chiesa di San Michele accoglierà pellegrini e viaggiatori provenienti da tutto il mondo, offrendo loro un luogo di riflessione e spiritualità lungo il loro cammino verso il Santo Sepolcro.