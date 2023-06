Stava consegnando cibo conservato nella cella frigo spenta: sanzionato autotrasportatore

ACQUI TERME – Trasportare alimenti è sempre una procedura delicata e da attuare con la massima accortezza eppure nei giorni scorsi la Polizia Stradale di Acqui ha fermato un furgone dotato di gruppo frigorifero, condotto da un allevatore di carne bovina e produttore di latte, che avrebbe recapitato alimenti in condizioni sanitarie potenzialmente pericolose per la salute. L’autotrasportatore stava effettuando consegne di merce alimentare nelle aree dell’ovadese, Rossiglione e Masone (GE) ma con il gruppo frigorifero spento. In pratica la merce che doveva essere trasportata a temperatura controllata, era invece conservata a temperatura “ambiente”, con grave rischio per la salute pubblica se quei prodotti fossero stati consegnati ai negozianti per la vendita al dettaglio.

Le ulteriori verifiche hanno anche permesso di scoprire la non regolarità del certificato ATP (attestazione sulla corretta funzionalità del frigorifero), scaduto di validità e l’assenza della copertura assicurativa del veicolo.

L’autista di conseguenza dovrà ora pagare una sanzione pecuniaria di 2.000,00 € con sequestro amministrativo del mezzo.

Della condotta dell’allevatore è stata inoltre informata l’ASL competente, per le verifiche del caso e l’eventuale applicazione di ulteriori sanzioni amministrative a carico dell’impresa di allevamento.