Stefano Tacconi in miglioramento nella sua riabilitazione. Il figlio annuncia: “Lo porterò allo stadio”

ALESSANDRIA – Stefano Tacconi, l’ex portiere della nazionale italiana e della Juventus, sta continuando a mostrare miglioramenti nella sua riabilitazione dopo l’emorragia cerebrale che lo ha colpito più di un anno fa. Attualmente ricoverato nell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” a San Giovanni Rotondo, Tacconi proseguirà il suo percorso di guarigione fino a settembre.

Nonostante le sfide affrontate, l’ex campione dimostra una grande determinazione e è circondato dall’affetto della sua famiglia e di milioni di persone che gli sono vicine, anche dall’estero. Suo figlio, Andrea Tacconi, ha di recente parlato con l’ANSA e ha condiviso il desiderio di suo padre di essere portato allo stadio per fare un giro di campo e salutare tutte le persone che lo hanno sostenuto durante questo periodo difficile.

A 66 anni, Tacconi sta facendo notevoli progressi nella sua riabilitazione. Sebbene cammini ancora con un supporto, ha dimostrato un notevole miglioramento. Di recente ha riconosciuto la gravità della sua situazione dicendo: “Me la sono vista brutta”. La decisione di trasferirsi in Puglia per la riabilitazione, dopo le cure presso il don Gnocchi di Milano, è stata fortemente voluta da Tacconi e dalla sua famiglia, che sentono un legame speciale con San Giovanni Rotondo e l’ospedale di Padre Pio. Sua moglie, Laura, ha sottolineato che essere in questo luogo dà loro molta forza e coraggio per affrontare il percorso ancora lungo che li attende.

La determinazione e il sostegno incondizionato di Tacconi, insieme all’affetto e all’appoggio di milioni di persone, sono elementi chiave nella sua battaglia per la guarigione. Nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso, il campione dimostra ancora una volta di essere un vero esempio di resilienza e determinazione. La sua storia continua ad ispirare molti, mentre lui continua a lottare per il completo recupero.