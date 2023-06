Ad Alessandria apre la clinica veterinaria Croce Blu per tutti gli animali domestici

ALESSANDRIA – La clinica veterinaria Croce Blu apre le sue porte per il benessere degli animali in via San Giovanni Bosco 27/C ad Alessandria. Una clinica all’avanguardia, dedicata a fornire cure e assistenza di alta qualità per gli animali domestici tra cui cane, gatto e NAC (nuovi animali da compagnia). La clinica sarà inaugurata ufficialmente venerdì 30 giugno per poi aprire lunedì 3 luglio 2023.

Croce Blu Alessandria è dotata di un team di veterinari altamente qualificati, che si dedicano a offrire cure veterinarie complete, preventive e curative, per cani, gatti e NAC. Tra le prestazioni che si potranno richiedere presso Croce Blu Alessandria: vaccinazioni, esami diagnostici, piani salute, servizi di chirurgia, anestesia, dermatologia, neurologia, oncologia, ortopedia e trattamenti specializzati. La clinica avrà degenze dedicate alla terapia intensiva, alla degenza pre e post operatoria, un’area riservata per la degenza gatti e un’area riservata alla degenza animali infettivi e terapia degli animali non convenzionali. Durante la degenza notturna sono previste apposite luci di colore verde per il rilassamento degli animali, mentre durante il giorno sono previsti momenti di incontri in orari prestabiliti tra gli animali e le loro famiglie. Il monitoraggio in degenza per tutti i pazienti verrà garantito con personale qualificato h24.

Nella fase iniziale il pronto soccorso sarà aperto 7 giorni su 7, dalle 8.00 alle 20.00. L’obiettivo è però quello di estendere l’apertura 24 ore su 24.