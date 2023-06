Alessandria in vetta nell’export trimestrale: i dati di Unioncamere

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Alessandria eccelle nell’export merci nel primo trimestre del 2023, secondo il rapporto di Unioncamere. La provincia si posiziona al secondo posto dopo Torino nella classifica regionale, confermando il suo ruolo di protagonista nel settore. I principali settori trainanti includono i mezzi di trasporto, i macchinari ed apparecchi non classificati altrove e i prodotti alimentari e delle bevande. La crescita dell’export alessandrino ha raggiunto il 19,7%, dimostrando la forza economica e la competitività del territorio sia a livello regionale che nazionale.

Il Piemonte si piazza tra le prime cinque regioni per contributo alla crescita media nazionale, superando sia la media nazionale che quella regionale. La performance delle vendite oltre confine conferma il Piemonte come la quarta regione esportatrice, con una quota del 9,9% dell’export nazionale. La Lombardia si conferma al primo posto per valore delle vendite all’estero, seguita dall’Emilia-Romagna e dal Veneto. Nonostante la dinamica positiva nel primo trimestre del 2023, il Piemonte ha però mostrato una crescita più contenuta rispetto ai dati piemontesi precedenti (+16,8%), con Veneto (+9,0%) e Lombardia (+8,4%) che hanno avuto un incremento inferiore e l’Emilia-Romagna (+4,5%) che ha avuto una crescita ancora più modesta.

La crescita dell’export piemontese ha coinvolto quasi tutti i settori di specializzazione nel primo trimestre del 2023. I mezzi di trasporto, trainati dagli autoveicoli, sono rimasti il principale comparto dell’export regionale, con una quota del 23,8% e un aumento del 33,6% rispetto all’anno precedente. Seguono i macchinari ed apparecchi non classificati altrove e i prodotti alimentari e delle bevande, con una crescita rispettivamente del 16,0% e del 9,5%.

Alessandria si conferma dunque un motore trainante per l’export piemontese, contribuendo in modo significativo alla crescita economica locale. Le imprese alessandrine dimostrano la propria competitività e capacità di espandersi oltre i confini nazionali, promuovendo lo sviluppo economico della provincia. Questi risultati positivi consolidano la posizione di Alessandria come un punto di riferimento nel panorama economico regionale e nazionale, spingendo ulteriormente la crescita del territorio.