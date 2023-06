Fuga di Gas in un condominio di Via Filzi ad Alessandria

ALESSANDRIA – AGGIORNAMENTO ORE 20.27: L’intervento si è concluso intorno alle ore 20.00. Una squadra dei Vigili del Fuoco, con funzioni di assistenza, ha arginato la fuga di gas. Non ci sono persone coinvolte e l’edificio al civico 3 di Via Filzi non ha riportato alcun danno.

ORE 19.00: I Vigili del Fuoco sono al momento impegnati in un intervento al civico 3 in Via Filzi, ad Alessandria. Dalle prime informazioni, si tratterebbe di una fuga di gas all’interno di un condominio.

Foto del nostro ascoltatore Alessandro, che ringraziamo