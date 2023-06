Lavori nei pressi del Ponte Bormida: il tratto resterà chiuso fino al 25 giugno

ALESSANDRIA – Emergono nuovi dettagli riguardo alla chiusura notturna del Ponte Bormida ad Alessandria, che ha creato in questo periodo frustrazione e problemi di mobilità per i cittadini. In molti avevano chiesto maggiore chiarezza sulla natura dei lavori, annunciati a maggio da ANAS, ma di fatto prorogati poi di almeno altri dieci giorni. Secondo un recente aggiornamento diffuso dal Comune di Alessandria, la chiusura del tratto stradale compreso tra la rotonda del Retail Park e il ponte Bormida, in entrambe le direzioni, continuerà fino al completamento dei lavori.

Inizialmente, l’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade aveva promesso la riapertura entro il 13 giugno, ma le informazioni raccolte indicano che il tratto sul ponte rimarrà chiuso fino al 25 giugno. Tuttavia, la novità è che la chiusura potrebbe avvenire già dalle ore 20:00, estendendosi fino alle 6:00 del mattino successivo.

Per agevolare il flusso veicolare, si consiglia ai cittadini di utilizzare la tangenziale come alternativa per superare il blocco. Coloro che si dirigono verso Spinetta Marengo dovranno fare inversione allo svincolo Panorama, mentre chi si dirige verso Alessandria potrà prendere la tangenziale ed uscire all’uscita di Viale Milite Ignoto.