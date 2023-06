Cena benefica dell’Associazione Onlus “Un chicco per l’Africa” ad Alessandria

Il 30 giugno 2023 si svolgerà al Ristorante Resort “La Fermata” di Spinetta Marengo, in strada Bolla 2, una cena benefica organizzata dall’Associazione Onlus “Un chicco per l”Africa”. L’associazione è da anni impegnata alla realizzazione di progetti definiti e trasparenti, rivolti in particolare ai bambini e alle loro famiglie ed eseguiti sul territorio dove queste persone vivono.

L’incasso della serata sarà a sostegno dei progetti solidali promossi e messi in opera dall’Associazione trai quali: la gestione del Centro Medico Sanitario di Utange-Majaoni in Kenia, struttura che fornisce assistenza e cure a diverse centinaia di bambini e le loro famiglie; il sostegno alle missioni di Baibokoum, Olibangalà e Kumaò in Tchad delle Suore Angeline Francescane e il sostegno a favore della missione Francescana nella località di Cumura in Guinea Bissau.

il prezzo della cena solidale è di 50€. Per le prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 3334966872 e 0131618506 entro il 28 giugno.

Di seguito il menù della cena:

Antipasto

Cipolla ripiena cotta al sale

Primo piatto

Risotto Carnaroli riserva San Massimo con zucchette ed il loro fiore

Secondo piatto

Coscia di galletto ripiena delle sue carni e purea di patate

Dessert

Panna bruciata ricetta di mamma Rosetta