Sorpresa per i cittadini di Alessandria: Ponte Bormida riaperto al traffico notturno

ALESSANDRIA – Notizia importante per i cittadini di Alessandria: termina l’attesa per la riapertura del tratto stradale del Ponte Bormida. L’ufficio stampa di ANAS ha contattato la redazione per annunciare che i lavori sono stati ultimati, in anticipo rispetto alle previsioni, consentendo così la riapertura della strada già a partire dalla serata odierna.

Le recenti informazioni, divulgate anche dal Comune di Alessandria, smentiscono la precedente comunicazione che fissava la riapertura al 25 giugno. D’ora in poi, i cittadini di Alessandria potranno tornare a percorrere il Ponte Bormida durante le ore notturne senza interruzioni e stress.