Il fine settimana de “Il borgo delle storie” a Garbagna

GARBAGNA – Dopo l’anteprima di venerdì scorso 23 giugno a Casasco con L.E.A.R della Compagnia Stregatti, si apre venerdì 30 giugno a Garbagna Il borgo delle storie, festival organizzato e diretto da Allegra de Mandato ed Emanuele Arrigazzi. Quest’anno la settima edizione del festival si sdoppia nei due fine settimana dal 30 giugno al 9 luglio e, in uno dei borghi più belli d’Italia, ambienta teatro, letteratura e musica.

Venerdì 30 giugno a Garbagna la giornata inizia alle 18 con la presentazione del libro “Il dio dello stretto” di Vins Gallico, che dialoga con Allegra de Mandato. Già candidato al Premio Strega, Gallico parlerà del suo noir un po’ filosofico ambientato nella Calabria anni ‘90, dove lui stesso è nato per poi trasferirsi a Roma. Un tema, quello del noir in chiave riflessiva, che continua con “Poco più di un fatto personale”, lo spettacolo serale (alle 21:45) di Karakorum Teatro/La confraternita del Chianti sulla storia delle bestie di satana. Marco di Stefano, Stefano Beghi, Chiara Boscaro, Stefano Panzeri di Karakorum Teatro e Allegra de Mandato saranno anche ospiti, in veste di autori, sabato 1 luglio alle 18, per presentare “Vasi comunicanti”, il loro libro” di racconti pensati per il teatro di narrazione, nati dalla raccolta di storie lungo il confine tra Italia e Svizzera. Li intervisterà Laura Curino, che aveva già scritto una prefazione alla raccolta e che, dopo le Fiabe della Buonanotte delle ore 20, sarà in scena alle 21:30 con “Camillo Olivetti alla radice di un sogno”, con la regia di Gabriele Vacis.

La domenica è la giornata dal palinsesto più intenso e in buona parte dedicato alle famiglie. Così il 2 luglio inizia alle 11 con il Laboratorio artistico per bambini con Natale Panaro, per riprendere alle 17:30 con la presentazione del libro “Experimentum” di Matteo Bonafede. Lo scrittore e orafo dialogherà con Allegra de Mandato del suo lavoro tra il biografico e il filosofico. Alle 18:30 lo spettacolo “Tempi maturi” con Emanuele Arrigazzi e testo di Allegra de Mandato, già presentato in forma di lettura al Borgo delle Storie prima del covid e ora riproposto nella sua versione definitiva. Dopo le Fiabe della Buonanotte, alle 21:45, il concerto recital “Canto per uno” di Valentina Diana, in scena con Enrico Negro, che introduce il genere musicale nel palinsesto del festival. Tutto il programma de “Il borgo delle storie”, che proseguirà nel fine settimana dal 7 al 9 luglio, su https://www.facebook.com/borgodellestorie e su radiogold.it. Il Borgo delle Storie è realizzato grazie al contributo del Comune di Garbagna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. Gli eventi sono ad ingresso libero (con offerta) fino a riempimento posti.