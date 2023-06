In Piemonte decolla il turismo: oltre 670 mila presenze nel 2022 nell’Alessandrino

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Per il turismo piemontese la pandemia sembra ormai essere alle spalle. Si possono anche leggere così i dati più che positivi diramati dalla Regione Piemonte relativi alla presenza di turisti – italiani e stranieri – nella regione nel 2022. Un trend positivo che si sta confermando anche in questo 2023, tanto che negli ultimi cinque mesi di quest’anno la regione ha accolto due milioni di turisti, la metà dei quali solo tra aprile e maggio. Secondo quanto riferito dalla Regione Piemonte e da VisitPiemonte sono stati 5 milioni i pernottamenti, di questi quasi 3 milioni solo negli ultimi due mesi, con un aumento di arrivi dall’estero del 37%.

La zona dei laghi è stata sicuramente la più apprezzata con un aumento del 19% di arrivi e del 28% di presenze rispetto allo scorso anno. Trend positivo anche per la montagna, con maggiori arrivi (+5%) e pernottamenti (+8%). Da non dimenticare le colline con il nostro Monferrato. Infine Torino e le sue zone limitrofe confermano un aumento – in linea con tutta la regione – di turisti pari al 17% salvo dover fare i conti con un lieve calo di notti prenotate rispetto allo stesso periodo del 2022.

E a proposito del 2022 la provincia di Alessandria – dato fornito dalle Agenzie turistiche locali – ha registrato 676.543 presenze complessive. Anche qui i flussi esteri sono incrementati rispetto al passato con una maggiore presenza di turisti provenienti da Germania, Francia, Usa e Svizzera.

Foto di Michael Heintz su Unsplash