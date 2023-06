Colline di Carta: ad Acqui Terme e Novi Ligure la presentazione del romanzo storico

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Weekend di presentazioni in provincia di Alessandria per il romanzo storico “Colline di Carta“. La prima presentazione del libro si terrà venerdì 30 giugno alle 17.30 a Palazzo Robellini, ad Acqui Terme. Dopo un’introduzione di Emiliana Conti, presidente del Circolo culturale I Marchesi del Monferrato, l’autrice Silvia Perosino dialogherà con Paolo Sirotto, uno dei fondatori di Gioventura Piemontèisa e appassionato di cultura piemontese. Sirotto è noto per le sue collaborazioni con giornali come Assion Piemontèisa, “É” e Piemontèis Ancheuj, oltre ad essere coordinatore editoriale delle produzioni discografiche per la Libreria Piemontese di Torino.

La seconda presentazione del libro si svolgerà sabato 1 luglio alle ore 17 al Museo dell’Apicoltura di Maglietto, Novi Ligure (AL). L’autrice questa volta sarà accompagnata da Andrea Scotto, storico ed attivista culturale, che modererà gli interventi della presidente del Circolo culturale I Marchesi del Monferrato, Emiliana Conti e della presidente dell’Associazione Maglietto Novi Ligure, Maria Angela Bisio. Questa presentazione offre un contesto unico, in quanto si svolgerà all’interno del Museo dell’Apicoltura, l’unico museo dedicato all’apicoltura nel Piemonte.

Prima della presentazione del libro, i visitatori avranno infatti la possibilità di esplorare due esposizioni tematiche allestite al Museo dell’Apicoltura a partire dalle 15. La prima esposizione riguarda gli annulli filatelici delle località vinicole del Piemonte, mentre la seconda è incentrata sugli stemmi comunali di Piemonte, Liguria e Lombardia raffiguranti api. Il Museo dell’Apicoltura è ospitato presso il Maglietto, un edificio che un tempo fungeva da officina per la produzione di attrezzi agricoli.

Il volume, composto da sei capitoli, rappresenta un viaggio letterario attraverso le diverse stagioni e le suggestive terre del Piemonte. L’autrice, Silvia Perosino, esplora il territorio, il paesaggio e gli artisti locali, intrecciando letture e narrazioni. Il percorso inizia nel Roero e si estende fino all’antico Marchesato Casalese, attraversando l’Alta Langa e gran parte del Monferrato, tra zone alte, basse e l’Astigiano.

In alcuni casi, come nel capitolo dedicato ad Asti e Casale, l’autrice si è lasciata guidare dal romanzo storico di Rosellina Piano per scoprire i luoghi descritti nella narrazione. Al contrario, nel capitolo su Gorzegno, ispirato al romanzo di Beppe Fenoglio, l’attenzione è rivolta al paese stesso, suscitando la curiosità di esplorare il contesto in cui si svolge l’azione.

Il Circolo culturale “I Marchesi del Monferrato” ha sostenuto in qualità di editore l’opera letteraria di Silvia Perosino. “È stato svolto un grande lavoro e sono state profuse molte energie dal Circolo per il compimento di questo iter editoriale. Tutto ciò è compensato dall’intensità dell’opera, che rappresenta un grande passo nella continua divulgazione della storia e della cultura del nostro territorio. Questo passo ci rende orgogliosi di aver intrapreso questa strada e, vale la pena ricordarlo, ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”, commenta l’autrice.

“Leggendo in anteprima questa pubblicazione viene fuori un racconto pieno di aneddoti, riferimenti, curiosità davvero speciali che mi hanno positivamente catturato nella lettura: ci sono particolari, angoli di Piemonte autentici, luoghi d’arte esplorati con gentilezza e competenza, Monferrato, Langhe e Roero mescolati in un bellissimo giro di valzer culturale. Questa è l’essenza del nostro patrimonio culturale diffuso” ha commentato il direttore dell’associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato Roberto Cerrato.

Marco Devecchi, presidente dell’Accademia di Agricoltura di Torino ha aggiunto: “Colline di carta di Silvia Perosino rappresenta un contributo editoriale indubbiamente originale e di grande interesse per poter apprezzare i paesaggi fisici e culturali di territori di eccezionale bellezza. La lettura del libro è uno strumento prezioso sia per chi da turista per la prima volta si avvicina a questi luoghi spettacolari, sia per chi li vive da sempre nella quotidianità dandone spesso per scontato il valore“.