L’ansia sociale tra gli adolescenti: al via le riprese del cortometraggio di Make a Film

ALESSANDRIA – Sono iniziate al locale “Di Noi Tre” di Alessandria le riprese del cortometraggio realizzato da Make a Film – Academy, accademia di cinema per ragazzi e ragazze delle scuole superiori. L’accademia è stata avviata a fine 2022 grazie al bando “Swipe It Up 2022” di Fondazione SociAL. con il patrocinio della Film Commission Torino Piemonte.

La storia tratta la tematica della FOMO – fear of missing out – un tipo di ansia sociale al giorno d’oggi molto diffusa, in particolare tra gli adolescenti. L’idea nasce proprio dagli studenti dell’accademia e avrà la regia di Lucio Laugelli, mentre la sceneggiatura ha visto la supervisione di Lucia G. Serafini; la protagonista è interpretata da Ginevra Zunino. È prevista l’uscita in sala a ottobre.

Il cortometraggio è prodotto da Requiem For a Film e co-prodotto da Fondazione SociAL, Stan Wood Studio, Cultura e Sviluppo e Paper Street 2.0 con il supporto di Piemonte Movie e l’Istituto d’Istruzione Superiore Umberto Eco.