Dal 1 luglio aumentano le tariffe per il trasporto pubblico ad Alessandria

ALESSANDRIA – Amag Mobilità ha comunicato che dal 1° luglio 2023 entreranno in vigore le nuove tariffe per i servizi di Trasporto ad Alessandria, come in tutto il resto del Piemonte. Le tariffe sono state deliberate dall’Agenzia per la Mobilità Piemontese (AMP) nell’assemblea del 30 marzo 2023.

L’aumento per i biglietti di corsa semplice sarà di 0,10 euro, verranno quindi venduti alla tariffa di 1,70 euro. Ciò comporta una rivalutazione media dei titoli di viaggio che l’Agenzia ha determinato nel 5,88%, a cui attuare gli arrotondamenti previsti dalla legge.

Per gli abbonamenti invece la dinamica è differente. L’abbonamento mensile urbano costerà 49 euro, mentre l’abbonamento annuale urbano passerà a 537 euro.

Il riadeguamento riguarderà anche il collegamento extraurbano tra Alessandria e Valenza ed i servizi urbani di Valenza.

Resteranno in vigore gli abbonamenti già emessi alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe, anche se sono riferiti ad un periodo successivo.

Rimarranno altresì in vigore i biglietti cartacei tuttora in circolazione, che saranno utilizzabili transitoriamente fino al 31 agosto 2023: oltre quella data cesseranno di validità.

Con questo atto, l’Agenzia permette alle aziende di recuperare almeno in parte l’inflazione registrata negli ultimi mesi, che ha colpito in maniera importante tutte le materie prime in Italia a partire dalle fonti di energia, creando problemi di sostenibilità economica alle aziende.

Le tabelle complete per le nuove tariffe saranno disponibili sul sito web dalla loro entrata in vigore.