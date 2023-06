Luca Marenco è il nuovo Presidente Confesercenti di Ovada

OVADA – Luca Marenco, imprenditore nato ad Ovada nel 1979, è il nuovo Presidente Confesercenti della zona di Ovada.

E’ stato indicato, all’unanimità, da un gruppo di commercianti associati della città di Ovada, alla presenza della Presidente provinciale Michela Mandrino e della Segretaria provinciale Manuela Ulandi riunitisi in assemblea, giovedì 22 Giugno.

Luca Marenco si è diplomato al Liceo Scientifico, ha continuato gli studi in Ingegneria elettronica e nel 2001 la rilevato la Gelateria Lung’Orba ad Ovada.

Nel 2013 ha ricevuto il riconoscimento della Regione Piemonte di Eccellenza Artigiana e nel 2018 è stato nominato Imprenditore dell’Anno da Confartigianato locale. Nel 2020 si è poi classificato al secondo posto allo Sherbeth di Palermo, manifestazione che richiama i migliori Maestri gelatieri da tutto il mondo.

“Sono onorato della fiducia ricevuta- ha dichiarato il neopresidente Luca Marenco- Inizierò un percorso associativo nella nostra città, tracciato dal lavoro di Confesercenti provinciale, esempio, per me, di alcuni valori imprescindibili, come la coerenza, l’onestà, la serietà e la determinazione. Ogni mia energia sarà profusa nell’impegno volto a sostenere il rinnovamento del comparto del commercio tradizionale, che deve cogliere le nuove sfide di un mondo in rapida trasformazione e attivare le opportune difese nei confronti dei grandi competitor commerciali.