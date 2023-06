Pioggia e temporali nell’alessandrino: da stanotte fenomeni in graduale esaurimento

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Alessandria e zone limitrofe sono in stato di allerta gialla a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Il territorio si prepara ad affrontare un’instabilità atmosferica nelle prossime ore, secondo l’ultimo bollettino dell’ARPA. Le zone dell’alessandrino, Tortona, Novi e Acqui Terme sono a rischio temporali localmente forti o addirittura molto forti, con la possibilità di grandinate. Questa situazione si estende anche al basso Piemonte, con fenomeni più sparsi ma ancora localmente intensi su Torino e sulle pianure settentrionali.

Tuttavia, c’è una buona notizia per chi spera in un miglioramento delle condizioni meteo: il progressivo esaurimento dei temporali è previsto a partire dalla serata, cominciando dal nordovest. I fenomeni inizieranno ad attenuarsi durante la serata odierna e si esauriranno completamente durante la notte. Non è prevista allerta gialla per la giornata di domani, 1 luglio.

Le aree coinvolte sono la zona G Belbo e Bormida, che comprende parti delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, e la zona Scrivia, situata nella provincia di Alessandria. Inoltre, sono interessate alcune zone del tortonese e alcuni territori al confine con la bassa Lombardia.