Città Europea del Vino 2024. Riboldi: “Super vittoria del Gran Monferrato, la prima a livello internazionale”

CASALE MONFERRATO – Anche il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, festeggia la nomina a Città Europea del Vino 2024 di Alto Piemonte – Gran Monferrato, annunciata oggi nella sede del Parlamento Europeo di Bruxelles da Recevin (Rete Europea delle Città del Vino).

“Territori con una grande tradizione e preziosi prodotti riconosciuti a livello internazionale si sono uniti per creare una sinergia concreta e promuovere in modo condiviso eccellenze straordinarie – ha sottolineato il primo cittadino – una reale opportunità di trasformare in risultati concreti le enormi potenzialità che ci caratterizzano. Questa è, inoltre, una grande vittoria del Gran Monferrato, la prima a livello internazionale che consolida il suo ruolo centrale nella strutturazione di ampie reti di collaborazione istituzionale e territoriale. Un primo riconoscimento che sarà un elemento cruciale a supporto di una filiera rilevante in termini non solo economici, ma anche culturali e storici che rendono onore ad una solida identità”.

Il percorso proseguirà, ora, con l’attuazione del programma delineato nel dossier di candidatura che si svilupperà nel corso del 2024.