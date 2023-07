Partite le prestazioni odontoiatriche e oculistiche per le fasce deboli

ALESSANDRIA – È diventato operativo l’ambulatorio per prestazioni odontoiatriche e oculistiche degli “Asili Notturni Umberto I” inaugurato, lo scorso mese di maggio, in via Buonarroti 1 ad Alessandria, con l’obiettivo di aiutare coloro che vivono in una situazione di fragilità attraverso una serie di iniziative completamente gratuite sotto il profilo assistenziale, senza alcuna distinzione di età, nazionalità, cultura e religione.

L’iniziativa parte da Torino dove la prima struttura all’insegna della solidarietà e del volontariato risale al 1886. Da allora ad oggi le sedi si sono moltiplicate: dopo Torino, Genova, Massa Marittima, Perugia, Taranto, Sassari, Ivrea, Pinerolo e ora Alessandria dove il progetto ha trovato l’appoggio del Comune che ha messo a disposizione i locali in comodato d’uso gratuito, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che, tramite il bando “Nessuno escluso”, ha finanziato l’acquisto di macchinari, strumentazioni e materiali di consumo e della Regione Piemonte, assessorato alle Politiche per la Casa e alla Famiglia.

“Le cure odontoiatriche – afferma Sergio Rosso, presidente degli “Asili Notturni Umberto I” – sono le più complesse e difficili da ottenere dal sistema sanitario, eppure il benessere di un individuo dipende moltissimo dalla salute del suo cavo orale. Inoltre, registriamo un continuo aumento del numero delle persone che non possono più permettersi di sostenere il costo di interventi mirati. Ecco perché abbiamo voluto integrare i nostri servizi con visite oculistiche gratuite. Ad Alessandria abbiamo trovato grande sensibilità e spirito di collaborazione da parte delle istituzioni e una forte solidarietà da parte del mondo del volontariato. Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno condiviso lo spirito della nostra iniziativa e ci affiancano in questo percorso di sostegno alle persone meno fortunate”.

Cinque odontoiatri, due oculisti, quattro ottici, infermieri e assistenti alla poltrona, una decina di volontari costituiscono la base del team che, di giorno in giorno, va arricchendosi di nuove figure che dedicano il loro tempo e la loro professionalità ai più bisognosi.

Sono stati avviati contatti anche con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Vinci-Nervi-Fermi” di Alessandria, il polo tecnico professionale che forma gli odontotecnici del futuro.

“Ci auguriamo che possa nascere una concreta collaborazione con gli studenti che seguono questo corso di specializzazione – afferma Pier Giuseppe Rossi, responsabile della sede alessandrina degli “Asili Notturni”-. Per noi sarebbe un aiuto importante in quanto le protesi sono materiale prezioso e per gli allievi un ottimo banco di prova utile per mettere in pratica i loro studi e, al contempo, avvicinarsi al mondo del volontariato. La città di Alessandria ha risposto con grande generosità al nostro appello e le porte sono aperte a tutti quei volontari che desiderano dedicare un po’ del loro tempo libero ai più bisognosi”.

Per accedere ai servizi dello studio è necessaria una prenotazione tramite gli Assessorati alle Politiche Sociali dei Comuni, i Servizi Sociali sul territorio, l’organizzazione di servizi sociali di Alessandria C.I.S.S.A.C.A., la Caritas e altre associazioni che si occupano delle fasce meno abbienti della popolazione. Gli orari sono, al momento, da concordarsi in base alle esigenze dei pazienti e dei medici volontari.