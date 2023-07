Mangialonga: i borghi dell’Alessandrino si apprezzano camminando

ALESSANDRIA – Le caratteristiche dei borghi della provincia di Alessandria si sposano perfettamente con il concetto di turismo lento. L’iniziativa Mangialonga vuole promuovere proprio questo approccio con il territorio grazie al lavoro dell’associazione Azalai, da oltre un decennio, dedita allo sviluppo delle attività all’aria aperta. In collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria proporrà a tutti i comuni eventi che valorizzino le bellezze storiche, culturali ed enogastronomiche tipiche del territorio.

In particolare proporrà una passeggiata enogastronomica nel territorio del comune richiedente, coinvolgendo gli enti e i produttori locali, attraverso percorsi a piedi studiati nel dettaglio e dedicati sia agli amanti del trekking sia alle famiglie e ai loro amici a quattro zampe.

La Mangialonga nasce dall’esigenza di far conoscere al contempo le bellezze naturalistiche del territorio e le delizie culinarie che lo contraddistinguono – dichiara Claudio Robbiano, nuovo presidente dell’associazione sportiva Azalai.

Siamo molto interessati a questa iniziativa – afferma il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano – che è stata finanziata nell’ambito del bando “Terre belle”, il nuovo bando che abbiamo lanciato nell’ottica di rivitalizzare i territori, le tradizioni culturali, i percorsi turistici e rilanciare lo sviluppo turistico ed economico dell’alessandrino in chiave “green”. L’obiettivo di “Mangialonga” è proprio quello di supportare i comuni interessati a realizzare eventi che creino valore aggiunto e ci riferiamo, in particolare, ai piccoli comuni che hanno maggiore necessità di supporto potendo contare su risorse più ridotte in termini di personale e di professionalità. Questo format è uno strumento prezioso e ci auguriamo che, ai numerosi comuni che lo hanno già adottato, se ne affianchino molti altri in vista della programmazione estiva e autunnale”.

Azalai ha scelto come testimonial d’eccezione Valeria Straneo e Katia Figini, due atlete di punta a livello mondiale che saranno le madrine degli eventi.